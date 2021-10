Ligue des champions (Tirage au sort/ phase de poules) : L’Espérance de Tunis et l’Etoile du Sahel respectivement dans les chapeaux 1 et 2

L’Espérance sportive de Tunis et l’Etoile sportive du Sahel, représentants de la Tunisie en Ligue des champions d’Afrique de football, seront versés respectivement dans les chapeau 1 et 2, lors du tirage au sort de la phase de poules, prévu jeudi 23 décembre au siège de la Confédération africaine (CAF) au Caire, rapportent lundi les médias locaux.

La phase de poules débutera les 11 et 12 février 2022 avec le déroulement de la 1ère journée, et prendra fin les 1 et 2 avril, avec la programmation de la 6e et dernière journée.

Les quarts de finale se joueront en avril 2022 (aller 15-16 avril, retour : 20-21 avril), suivis un mois plus tard par les demi-finales (aller : 6-7 mai, retour : 13-14 mai). La finale se jouera sur terrain neutre le 29 mai 2022.

Voici par ailleurs la composition des chapeaux :

Chapeau 1 : Al-Ahly (Egypte), ES Tunis (Tunisie), Wydad Casablanca (Maroc),

Raja Casablanca (Maroc)

Chapeau 2 : Zamalek (Egypte), ES Sahel (Tunisie), Mamelodi Sundowns

(Afrique du Sud ), Horoya AC (Guinée)

Chapeau 3 : ES Sétif (Algérie), CR Belouizdad (Algérie), Al-Hilal (Soudan),

Petro Atletico (Angola)

Chapeau 4 : Al-Merreikh (Soudan), Jwaneng Galaxy (Botswana), AmaZulu

(Afrique du Sud), Sagrada Esperanca (Angola).