Tunisie : Le président Kaïs Saïed reçoit le ministre des Affaires étrangères du Koweït

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, vendredi, au Palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères et ministre d’Etat chargé des affaires du Cabinet de l’Etat du Koweït, Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah.

Lors de l’entretien, le chef de l’Etat a déclaré que “la Tunisie s’appuie, principalement, sur ses capacités nationales pour faire face aux différents défis qu’elle rencontre, mais aussi aspire à recevoir l’appui économique et financier des pays frères et amis, tels que le Koweït, afin de surmonter cette étape délicate”.

Il a, à cette occasion, rappelé que “les mesures exceptionnelles ont été prises pour sauver le pays et concrétiser la volonté du peuple, dans le respect total de la loi, des libertés et des droits de l’Homme”, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Le président Kaïs Saïed s’est, sur un autre plan, félicité de la convergence des points de vue entre la Tunisie et le Koweït en ce qui concerne les relations bilatérales et les dossiers régionaux et internationaux, soulignant que les deux pays partagent les mêmes valeurs et principes.

Il a mis en avant les relations privilégiées de fraternité et de coopération ainsi que la solidité du partenariat établi entre les deux pays dans plusieurs domaines, soulignant la volonté commune de les développer davantage, particulièrement dans les secteurs économique et de développement.

Le chef de l’Etat a, également, tenu à exprimer sa reconnaissance au Koweït pour son appui aux efforts tunisiens dans la lutte contre le Covid-19.

De son côté, Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah a réaffirmé “le soutien de son pays aux choix du président de la République”, exprimant sa “confiance en sa capacité à surmonter les difficultés et à réaliser les espoirs du peuple tunisien”.

Il a félicité le chef de l’Etat pour la formation du nouveau gouvernement, soulignant la disposition de son pays à “réunir toute forme d’appui à la Tunisie”.

Le ministre koweitien a, en outre, exprimé l’attachement de son pays à développer le volume des investissements en Tunisie, les diversifier et accroître les échanges commerciaux.

“Les conditions sont devenues propices à la mise en place de programmes bilatéraux pour le développement de la coopération économique et dans les domaines de l’éducation, la santé et les technologies modernes à l’horizon de la tenue de la prochaine session de la haute commission mixte et la célébration du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Koweït”, s’est-il encore félicité.

Le ministre koweïtien a, par ailleurs, exprimé l’aspiration de son pays à ce que le président de la République accepte l’invitation qui lui a été adressée pour visiter le Koweït. Une invitation que le président de la République a promis d’honorer dans les plus brefs délais.

Le président Saïed a, à son tour, adressé une invitation à l’Emir du Koweït, Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah pour visiter la Tunisie.