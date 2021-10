Tunisie : Lancement du guide de journalisme d’investigation

Le bureau MENA d’Article 19 à Tunis a lancé, ce mercredi, en partenariat avec l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information (IPSI) un guide de journalisme d’investigation dans le cadre du projet d’appui à la liberté d’expression et le droit d’accès à l’information en Tunisie.

Le contenu du guide est axé sur le journalisme d’investigation, les normes du journalisme de qualité et le cadre législatif portant sur la pratique de cette forme journalistique.

D’après Saloua Ghazouani, directrice du bureau MENA d’Article 19 à Tunis qui s’exprimait lors d’une journée d’étude à l’IPSI, ce projet intervient à l’issue d’une série d’activités académiques ayant notamment trait au journalisme d’investigation.

Article 19 a mis en œuvre une académie de formation sur le journalisme d’investigation et le droit d’accès à l’information au profit d’un groupe de jeunes journalistes et étudiants en master de journalisme d’investigation, et ce en partenariat avec l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information (IPSI), a-t-elle souligné.

Et d’ajouter : cette formation s’inscrit dans le cadre du projet, Support for Access to Information and Freedom of Expression ” SAIFE “.

Le bureau MENA d’Article 19 à Tunis a été créé en mars 2012 en tant que bureau de projets puis transformé en un bureau national en 2015 et en un bureau régional qui couvre la région MENA en juin 2018.

Le bureau MENA à Tunis œuvre à promouvoir et à défendre la liberté d’expression et d’information dans la région MENA en ligne en s’appuyant sur une équipe basée à Tunis, à Londres et dans quelques pays prioritaires dans la région comme le Maroc et le Liban.