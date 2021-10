Tunisie – Météo : Temps partiellement nuageux avec chute des pluies sur les Côtes Nord et EST

Le temps sera marqué dimanche, 17 octobre 2021, par la chute des pluies éparses temporairement orageuses, le matin, sur les côtes Nord, puis à la fin de la journée, la pluie concernera progressivement et localement, les côtes Est. Dans le reste des régions, le temps sera partiellement nuageux.

Vent du secteur Nord faible à modéré de 15km/h à 30km/h. Mer moutonneuse au Nord et peu agitée aux côtes Est

Les températures seront stables. Les maximales oscilleront entre 20 et 25degrè au Nord et dans les hauteurs, et entre 24 et 28 degrés dans le reste des régions.