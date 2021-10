Coupe de la CAF : Un premier déplacement périlleux pour le CS Sfaxien à Yenagoa face au Bayelsa united

Le Club sportif sfaxien abordera sa nouvelle saison par le portail de la Coupe de la Confédération africaine de football, en allant affronter dimanche le club nigérian de Bayelsa united, à partir de 15h au stade Samson Siasia à Yenagoa, pour le compte du 2e tour aller.

Le triple vainqueur de la compétition comptera sur son expérience continentale pour mener à bien cette première mission de la saison et revenir avec un résultat positif et rassurant avec le match retour à Sfax.

Néanmoins, cette nouvelle campagne africaine se présente parsemée d’embuches pour le représentant tunisien en raison des difficultés administratives et techniques dont il est en bute et semblent avoir eu des répercussions négatives sur la vie du groupe et la richesse de l’effectif mis à la disposition du coach italien Giovanni Slitas.

En effet, le staff technique sfaxien est confronté à plusieurs défis à la fois dont l’absence de plusieurs cadres du groupe à l’instar de Hazem Haj Hassan, indisponible pour au moins une semaine et qui viendra s’ajouter à une longue liste de neuf joueurs blessés sans compter les nouvelles recrues qui ne seront à la disposition du staff qu’à partir de la phase de groupes.

Toutefois, le CS Sfaxien espère pourvoir profiter de son expérience pour bien négocier de tels matches, surtout, les plus lointains d’entre eux et les déplacements périlleux qu’ils constituent.

La délégation sfaxienne devait, à l’occasion de son déplacement au Nigéria, prendre un vol vers Frankfurt en partance de l’Aéroport de Tunis-Carthage, avant de rallier l’aéroport de Port Harcourt au Nigéria et de prendre le bus en direction de la ville de Yenagoa le temps d’un périple de 120 kilomètres.

Au vu de ce long voyage, la formation tunisienne se contentera d’une seule séance d’entraînement samedi sur la pelouse du stade du match.

De son côté, le coach italien enjoint à s’en sortir avec un effectif réduit, devra opter pour un plan de jeu intelligent pour atténuer la dangerosité de l’adversaire sur son terrain et la pression susceptible d’être exercée sur ses protégés avant le match retour.

Les joueurs, quant à eux, sont appelés à se donner à fond et à garder leur sérieux et leur concentration tout au long du match pour éviter des éventuelles erreurs fatales pour l’équipe.

La ligne défensive sera, elle, tenue d’être doublement vigilante face aux offensives nigérianes. Les coéquipiers de Houssem Dagdoug auront la lourde tâche de préserver les cages de Hedi Gaaloul et de faciliter celle du duo de l’attaque, Aymen Harzi et Firas Chaouat, appelés à exploiter les moindres occasions pour marquer et faire en sorte que la manche retour, quel qu’en soit le résultat de l’aller, moins difficile.

Pour rappel, le match retour a été fixé au samedi 23 octobre au Taieb Mhiri à Sfax.

La CAF avait, pour sa part, désigné l’arbitre rwandais Samuel Uwikunda pour diriger ce match.