Tunisie Telecom et son partenaire social signent un accord qui met fin à la grève

Tunisie Telecom accueille positivement la signature, mercredi 13 Octobre 2021, avec son partenaire social d’un accord important qui met fin à un mois de grève.

En effet, après plusieurs sessions de négociation longues et difficiles, TT et son partenaire syndical sont enfin parvenus à se mettre d’accord sur les termes d’un contrat de sortie de crise équilibré et bénéfique pour tous permettant de remettre en route les services de l’entreprise entravés jusqu’alors.

Les termes de l’accord qui ont mis fin à la grève couvrent principalement un ajustement du programme des augmentations à travers une enveloppe destinée à tous les employés de Tunisie Telecom.

L’offre proposée par la direction générale de Tunisie Telecom et acceptée par son partenaire social montre la bonne volonté des deux parties à privilégier l’intérêt collectif de l’entreprise ainsi que sa pérennité.

Tunisie Telecom reste engagée à être à l’écoute de ses salariés dans le but de retrouver une paix sociale nécessaire pour relever les défis qui attendent l’entreprise.

Tunisie Telecom espère que cet accord des braves amorce une nouvelle ère dans les relations sociales de l’entreprise qui lui permettra d’aborder les prochaines étapes de son développement futur avec confiance et détermination dans l’unique but de hisser l’entreprise au rang de champion national et régional qu’elle mérite.

Tunisie Telecom compte sur l’engagement de tous afin de permettre à ses clients et partenaires de retrouver une disponibilité complète de ses services et s’engage à redoubler d’effort et de réactivité pour satisfaire au mieux aux besoins de ses clients.

Communiqué