Tunisie : Biographie de Mohamed Rekik, ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières

Mohamed Rekik qui vient d’être nommé, lundi, ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, dans le gouvernement de Najla Bouden, est né en 1976 à Sfax. Il est avocat auprès de la Cour de cassation, assistant à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis et Formateur à l’Institut Supérieur de la Profession d’Avocat.

Titulaire d’une d’une maitrise en Droit judiciaire privé (Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, en 1998), d’un diplôme d’Etudes Approfondies en Droit privé (Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, en 2001) et d’un Master Professionnel en Droit Foncier (Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis en 2010), Rekik a exercé, durant la période 2003-2008, en tant qu’assistant à l’Institut Supérieur du Transport et de la Logistique de Sousse, où il enseigne le Droit du commerce maritime.

A partir de 2008 et jusqu’au 2020, il a travaillé comme assistant à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, où il enseigne le Droit international privé et le Droit du commerce maritime.

Au cours de la période 2013-2020, il a assuré des formations en Droit international privé et en modes alternatifs de règlement des litiges, à l’Institut Supérieur de la Profession d’Avocat.

Mohamed Rekik est marié et père de 3 enfants.