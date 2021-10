Mondial 2022 (Qualifs zone Afrique) : L’Egypte se rapproche des barrages

L’Egypte se rapproche de plus en plus des barrages des qualifications pour la Coupe du Monde après sa victoire devant la Libye(3-0), lundi soir au stade de Benina à Benghazi.

Les coéquipiers de Mohamed Salah ont attendu la 39′ pour l’ouverture du score lorsqu’Ahmed Abdel Foutouh trompe le gardien libyen d’un tir puissant dans la surface de réparation.

Les Egyptiens on doublé le score par Mostafa Mohamed (45’+3′) avant que Ramadan Sobhi n’inscrive le troisième but.

Cette victoire permet aux Pharaons de consolider leur première place du groupe F avec 10 points au compteur devant la Libye qui compte six unités.

Dans l’autre match du groupe le Gabon a obtenu sa première victoire en s’imposant à domicile devant le Gabon (0-2).

Les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang ont entamé la rencontre avec comme unique objectif se relancer dans la course à la qualification, mais ont raté plusieurs occasions devant la défense angolaise.

Il aura fallu attendre la 74′ de jeu pour voir l’ouverture du score par le buteur maison gabonais, Aubameyang qui conclut un joli travail collectif.

Après ce but, les locaux haussent encore plus le rythme jusqu’à doubler la marque à quelques secondes de la fin de la rencontre. To Carneiro marque contre son camp, et permet au Gabon de sceller la victoire (2-0).

Une victoire qui permet aux poulains de Patrice Neveu d’occuper la troisième position du groupe F, avec 6 points.

De leur coté, les Lions Indomptables du Cameroun ont réussi à ramener les trois points de la victoire à l’extérieur face au Mozambique grâce à un but de Ngadeu-Ngadjui à la 68′.

.Les Camerounais comptent désormais neuf unités dans le groupe D avec seulement un point de retard sur la Côte d’Ivoire qui a eu plus de mal, mais s’est imposée 2 buts à 1 contre le Malawi. Nicolas Pepe (2′) et Franck Kessie sur penalty (66′) ont été les buteurs des locaux.