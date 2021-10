Augmentation du taux de suicide et tentatives de suicide en septembre 2021 (FTDES)

Le mois de septembre 2021 a connu une augmentation du taux de suicide et tentatives de suicide après une baisse enregistrées au cours des mois précédents.

Selon le rapport du Forum tunisien des droits économiques et sociaux pour le mois de septembre 2021, 15 cas de suicides et tentatives de suicide ont été enregistrés, soit en moyenne 1 cas de suicide ou tentative de suicide tous les deux jours.

Les cas de suicides et tentatives de suicide sont répartis entre 10 hommes et 5 femmes. Le gouvernorat de Kairouan est en tête de liste (4 cas), suivi de Sousse (3 cas), et Manouba (2 cas) tandis que les gouvernorats de Tunis, Sidi Bouzid, Gafsa, Bizerte, Jendouba et Tataouine ont enregistré 1 cas chacun.

Le FTDS a indiqué que le taux de suicide et tentatives de suicide a connu une hausse parmi la tranche d’âge de moins de 25 ans, notamment chez les enfants et les adolescents (40%).

Les cas de suicide et tentatives de suicide par immolation sont en tête de liste (33,3%) suivis du saut du haut des immeubles (26,7%), la consommation de substances toxiques (20%), les tentatives de pendaison avec 13,3% et l’utilisation d’armes blanches (6,7%).