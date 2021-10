La Poste Tunisienne émet pour la première fois un timbre à QR code

La Poste Tunisienne a émis, le 9 octobre 2021, pour la première fois en Tunisie, un nouveau timbre-poste sur le thème de la numérisation avec un QR code, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la poste.

Cette technologie permet de fournir des informations supplémentaires sur le timbre postal . En scannant le code, via les smartphones et les tablettes portant l’application de lecture de QR Code, l’utilisateur peut connaître le sujet, la date d’émission, la quantité et la technique de tirage des timbres, ainsi que les produits postaux en lien etc.

Elle permet aussi de renforcer la sécurité et met un terme aux tentatives de falsification ou de réutilisation.

Le PDG de la Poste tunisienne, Sami Mekki a indiqué, samedi, que la Tunisie a choisi le slogan ” la poste tunisienne un appui sociétal et digital ” pour célébrer la journée mondiale de la poste, qui a mis en valeur le dynamisme du secteur postal et son rôle primordial dans le soutien et le développement de l’inclusion financière, économique et sociale.Il témoigne aussi de l’adhésion de la poste tunisienne à la stratégie nationale de transformation numérique 2021-2025.

Il a ajouté que la poste tunisienne a préservé sa contribution à l’épargne nationale globale laquelle est estimée à 25% faisant savoir que le service de l’épargne postale a contribué à son évolution pour atteindre plus de 4 millions d’épargnants jusqu’à la fin de mois septembre 2021.

De même, Mekki a souligné que la poste tunisienne œuvre à mieux développer la nouvelle application digitale ” my poste ” afin de permettre aux clients de bénéficier d’un pack de nouveaux services supplémentaires à l’instar de la demande à distance de la carte de retrait et de paiement électronique et la gestion en ligne des comptes de placement ” SICAVTANIT ” d’une manière instantanée et sécurisée.

Il a également affirmé que la poste tunisienne œuvre à développer et renouveler la plateforme ” Digifacteur ” pour améliorer la qualité des services postaux et la digitalisation du processus de distribution à travers l’intégration de la signature électronique, le suivi en temps réel des envois et la minimisation de l’utilisation des supports papiers.