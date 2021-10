Education : Mise en place de 107 salles de classe préfabriquées dans 67 établissements scolaires

“Jusqu’à présent, le ministère de l’Education a mis en place 107 salles de classe préfabriquées dans 67 établissements scolaires, dont la plupart sont des écoles primaires et ce, comme solution temporaire pour faire face à la surpopulation dans un certain nombre d’établissements, a annoncé, vendredi, le directeur général des études, de la planification et des systèmes d’information au ministère, Bouzid Nsiri.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le responsable a souligné que cette solution vise à répondre rapidement aux besoins urgents de certains établissements afin d’assurer un retour normal à l’école, d’autant plus que le taux de surpopulation dans les écoles primaires est de 22,7 pour cent et atteint 24,1 pour cent dans les collèges et les lycées secondaires.

Il a, en outre, assuré que l’installation de salles de classes préfabriquées conformes aux normes internationales, est une solution adoptée dans plusieurs autres pays du monde et ce, en attendant l’achèvement des projets d’entretien et de maintenance faisant remarquer que le coût de cette opération est estimé à près de 50 mille dinars.