Collision entre deux trains : Deux blessés uniquement sont toujours hospitalisés

Deux individus parmi les personnes blessées jeudi suite à la collision entre deux trains de passagers sont encore hospitalisés, a fait savoir vendredi, la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), dans un communiqué, sans donner davantage de détails sur leur état de santé actuel.

Un rapport préliminaire déterminant les causes de la collision a été transmis au Bureau des Enquêtes et Accidents, relevant du ministère de Transport et de la Logistique, a ajouté la compagnie notant que des mesures juridiques et administratives ont été prises, dans ce cadre.

Pour rappel, la collision est survenue jeudi 7 octobre vers 19h20m entre le train de la banlieue sud de la capitale et celui de Gabès, faisant 36 blessés.