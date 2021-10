Tunisie : Voici la composition de l’Observatoire de lutte contre la violence faite aux femmes

Le ministère de la Femme, de la Famille et des Séniors a publié un arrêté en date du 28 septembre comportant la composition de l’Observatoire national de lutte contre la violence faite aux femmes, qui compte 10 membres, selon le numéro 88 du Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

Monia Gari est chargée de l’administration générale de l’Observatoire national de lutte contre la violence faite aux femmes, tandis que des représentants de la présidence du gouvernement, des ministères de l’Intérieur, de l’Economie, des Finances, des Affaires sociales, de l’Education, de la Santé, de la Femme, ont été nommés parmi ses membres, en plus d’un représentant de l’Office national de la famille et de la population (ONFP).

L’Observatoire, sous la supervision du ministère de la Femme, a été créé en vertu de l’article 40 de la loi 58/2017 relative à la lutte contre la violence faite aux femmes. Sa composition ne comprend qu’un seul homme, représentant du ministère de l’Intérieur.

L’Observatoire assure le suivi et la documentation des cas de violence à l’égard des femmes dans le cadre d’une base de données selon des rapports et des informations recueillis. Il s’agit également de la mise en œuvre des législations et des politiques et une évaluation de leur efficacité pour éradiquer la violence à l’égard des femmes, tout en effectuant des recherches scientifiques portant sur la violence à l’égard des femmes pour examiner les interventions nécessaires et lutter contre les différentes formes de violence.

L’observatoire travaille également en coopération et coordination avec les organisations de la société civile, les instances constitutionnelles et autres structures publiques concernées par le suivi et le contrôle du respect des droits de l’homme.