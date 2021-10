Kitab Lab -Acte 1 à Tunis : Quand les artistes investissent les médiathèques artistiques mêlant texte et image, lumière et son sous la direction de Aymen Gharbi, directeur artistique du festival “Interference”. Il s’agit d’une expérience participative qui invite les usagers à (re)découvrir leur médiathèque, lieu de vie et d’échanges.

Pour les lectrices passionnées, grands et petits lecteurs, non lecteurs, futures lectrices et futurs lecteurs, amoureuses et amoureux des arts et des univers hybrides, curieuses et curieux, Kitab Lab ouvre le bal à la médiathèque avec 5 artistes : Kat Dems et Xavier Bresnu, Zeineb Kaabi, Becem Sdiri et Ctrl-Z

Kathleen de Meeûs, aussi connue sous son nom d’artiste Kat Dems, est une illustratrice qui vit et travaille entre Tunis et Bruxelles. Formée aux Beaux-Arts de Grenoble et de Bruxelles, elle a affirmé sa ligne entre le figuratif et l’abstrait. Son intérêt pour les sujets de société (droits des femmes, environnement, justice, etc.) inspire la majorité de son travail d’illustration.

Aujourd’hui, ses séjours en Tunisie lui fournissent l’inspiration nécessaire pour croquer le quotidien et ses détails et ainsi mettre en perspective des modes de vie singuliers. A l’heure où les frontières sont de moins en moins perméables, elle souhaite créer des ponts entre les cultures afin d’éveiller les consciences aux différents quotidiens existants.

Xavier Bresnu vit en Tunisie depuis 2014. Il a grandi en France, a vécu en Allemagne, au Maroc et un peu partout dans le reste du monde. A Tunis, il a un restaurant, travaille pour une association et monte des projets autour de la restauration. Il écrit des poèmes sur les réseaux sociaux sur la page “J’irai pas à Tunis”.

Née en Tunisie, Zeineb Kaabi est une illustratrice et designer graphique autodidacte qui réside à Tunis et étudie l’anthropologie sociale et culturelle à l’Institut supérieur des sciences humaines de Tunis. Elle travaille sur l’exploration de la complexité des émotions humaines à travers des toiles surréalistes-minimalistes, des installations et du son.

Après avoir été bénévole lors de la biennale Dream City, Zeineb fait ses premiers pas dans le domaine des arts visuels dans le cadre du programme “Young Masters” proposé par la biennale Interference en 2021. Actuellement, l’artiste suit une formation en ligne en pratiques curatoriales proposée par Tasawar Studios.

Becem Sdiri est un artiste visuel, dont la pratique comprend la vidéo, le dessin et la conception d’édition. En tant qu’artiste, il s’intéresse aux lieux, aux gens et à la manière dont ils interagissent les uns avec les autres. Son processus oscille entre des méthodes analogiques comme le dessin, le découpage, le collage et des méthodes numériques comme la numérisation, les illustrations vectorielles et la synthèse vidéo.

Ctrl-Z est quant à lui un producteur et sound designer tuniso-algérien.