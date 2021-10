” Non retour ” appelle à remplacer les 28 juges de la justice transitionnelle mutés

L’initiative ” non retour ” a révélé que 28 juges spécialisés en justice transitionnelle (dont le président) ont été mutés lors du dernier mouvement judiciaire, appelant le Conseil supérieur de la magistrature à les remplacer sans délai.

” De telles mutations ont créé des vacances qui empêcheront d’atteindre le quorum et compromettront le travail de plusieurs circonscriptions “, prévient-t-elle dans un communiqué publié mardi.

Elle appelle le Conseil supérieur de la magistrature à désigner et former les nouveaux juges pour garantir la continuité de l’activité judiciaire spécialisée, et à leur fournir les mêmes avantages que les autres magistrats.

“Non retour” exhorte le ministère de l’Intérieur à exécuter les mandats d’amener qui s’élèvent d’après les données collectées à 237 mandats émis par les juridictions spécialisées.

L’initiative “Non retour” réunit l’organisation al-Bawsla, Avocats sans frontières et le Forum tunisien des droits économiques et sociaux. Elle oeuvre à contrôler le processus de transition démocratique et à soutenir ses acteurs dans le but de rompre définitivement avec les pratiques de la dictature.