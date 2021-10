Le Parti des travailleurs dénonce les ” campagnes d’accusations de trahison qui se multiplient “

Le Parti des travailleurs a dénoncé les ” campagnes d’accusations de trahison qui se sont multipliées dernièrement et qui ciblent les opposants au coup d’Etat mené par Kaïs Saïed, depuis le 25 juillet 2021 “.

Le parti a rappelé dans un communiqué publié, dimanche, que ” ces accusations ont ciblé le secrétaire général du parti des travailleurs, Hamma Hammami, compte tenu de la position du parti vis-à-vis de ce qui se passe dans le pays “.

” Certaines personnes ont levé une pancarte portant les noms de personnalités politiques accusées de trahison lors de la manifestation de soutien à Saied et à ses mesures exceptionnelles qui s’es tenue, dimanche, outre les slogans anti-partis politiques, toutes tendances confondues, scandés par les manifestants “, a-t-on ajouté.

Le Parti des Travailleurs a condamné ces accusations, ajoutant que ” Kais Saïed assume l’entière responsabilité de toute agression qui pourrait cibler hammami ou une autre personnalité vu qu’il détient tous les pouvoirs, outre sa responsabilité personnelle à cause de ses propos accusant toute la scène politique de trahison sans exception “, selon le même communiqué.

Le parti a également appelé le ministère public à agir et à porter plainte ” contre toutes les personnes impliquées et qui se cachent derrière ces campagnes qui portent atteinte à la sécurité des personnes et celle collective “.

Il a appelé ” toutes les forces, partis, organisations et personnalités progressistes à faire preuve de vigilance et à affronter les dangers populistes et fascistes qui menacent la société et le pays “, a-t-on indiqué de même source.