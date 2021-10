Démarrage à Sidi Bouzid de la campagne de sensibilisation à l’accès à la justice administrative

La campagne de sensibilisation à l’accès à la justice administrative a démarré, dimanche 3 octobre 2021, à Sidi Bouzid.

Cette campagne de terrain, initiée par l’association Réseau Mourakiboun, a vu l’installation à la Place de la terre à Sidi Bouzid d’une tente pour informer les citoyens et améliorer leurs connaissances de leurs droits, des institutions juridictionnelles et des mécanismes simples et efficaces d’accès à la justice administrative.

Cette manifestation a constitué une occasion pour mettre à la disposition des citoyens des flyers et des documents de sensibilisation dont les contenus visent à faciliter et promouvoir leurs connaissances de leurs droits et à leur permettre d’accéder à la justice administrative.

Cette campagne de terrain, qui se poursuivra cinq mois durant, sillonnera cinq gouvernorats (Sousse, Kairouan, Sfax, Sidi Bouzid et Kasserine), et s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale pour l’accès à la justice administrative.

Elle a été initiée par l’organisation non partisane « Democracy Reporting International », le Réseau « Mourakiboun », l’Association Alternative Media (ATMA)…