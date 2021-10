Premier League : Accord pour libérer les internationaux étrangers vaccinés

Le gouvernement britannique a annoncé, vendredi, un accord permettant aux internationaux étrangers évoluant en Angleterre de participer aux matches de leurs clubs au retour des fenêtres internationales, à condition qu’ils soient complètement vaccinés contre le coronavirus.

“Notre meilleure défense contre le virus est la vaccination et ces nouvelles mesures permettront aux joueurs entièrement vaccinés de remplir leurs obligations internationales de la manière la plus sûre et la plus pratique possible, tout en leur permettant de s’entraîner et de jouer avec leurs clubs le plus tôt possible à leur retour”, a indiqué un porte-parole du gouvernement britannique.

Les clubs de football anglais interdisaient à leurs internationaux de participer aux matches se déroulant dans les pays relevant de la liste rouge, au raison de l’isolement obligatoire qu’ils doivent effectuer à leur retour.

C’est le cas de l’attaquant uruguayen Edinson Cavani qui était retenu par le Manchester United et l’avant-centre de Liverpool Mohamed Salah qui n’avait pas pu mener qu’un seul match avec l’Egypte