AS Kasserine : Anis Boujelbène, nouvel entraîneur

AS Kasserine

L’entraineur Anis Boujelbene a été désigné à la tête de l’équipe première de l’AS Kasserine (Ligue 3) en remplacement de Seif Ghezal qui venait d’être engagé le 24 septembre dernier.

L’équipe effectue à partir de jeudi, un stage de préparation de six jours à Sfax sous la conduite du nouveau technicien, en préparation au match barrage face au Croissant Sportif de Redayef, prévu le 6 octobre, pour la qualification au mini-tournoi pour le maintien ou l’accession en ligue 2 quiv erra la participation du Stade Gabésien, CS Menzel Bouzelfa et du vainqueur de l’autre barrage entre l’AS Sbikha et l’AS Ariana.

Pour rappel, l’AS Kasserine avait été reléguée la saison dernière en Ligue 3.

Programme du mini-tournoi

1ère journée:

dimanche 10 octobre:

AS Sbikha ou AS Ariana – Stade Gabésien

AS Kasserine ou CS Redayef – CS Menzel Bouzelfa

2ème journée: 14 octobre:

Stade Gabésien -AS Kasserine ou CS Redayef

CS Menzel Bouzelfa – AS Sbeikha ou AS Ariana

3ème journée: 17 octobre

AS Sbeikha ou AS Ariana

CS Menzel Bouzelfa – AS Kasserine ou CS Redayef