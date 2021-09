Saied est le projet d’un nouveau dictateur

Khalil Zaouia, secrétaire général d’Ettakatol, a déclaré que l’idée de se rallier en ” coordination pour la défense de la démocratie et le rejet du pouvoir unilatéral » avec les partis du courant démocratique et républicain et les perspectives de la Tunisie est venue après les récentes décisions prises par le président Kais Saïed, résultat d’une analyse conjointe de ces partis et de leur vision de la crise actuelle malgré des divergences de positions suite aux décisions du 25 juillet.

Il a expliqué que la coordination n’est pas contre la suppression du système d’avant le 25 juillet, mais contre le pouvoir unilatéral du président en rassemblant toutes les autorités sans limite de temps.

Zaouia affirme que lors de la prise du pouvoir de Ben Ali le parti Ettakatol avait averti contre la dictature de feu Ben Ali mais personne ne nous a pris au sérieux. Le même scénario est en train de se reproduire actuellement.

Il a ajouté que Saïed n’est pas légitime et qu’il ne fait que pratiquer du populisme.