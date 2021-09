Rached Ghannouchi réagit à la vague de démissions

Le président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, a exprimé son profond regret pour les récentes démissions, avouant que cette vague de démissions affectera le mouvement et sa cohésion.

“Ces frères n’ont pas tardé à annoncer leur démission, même s’il était possible de dialoguer et de chercher des compromis lors de le prochain congrès qui devait avoir lieu avant la fin de cette année… Ces démissions nous incitent à développer nos institutions pour qu’elles soient des espaces de dialogue et d’intégration de toutes les tendances au sein du mouvement, et à parier sur le renouveau de la pensée, de la politique et du discours et à faire place aux jeunes leaders du mouvement, nous tenons à ce que la réconciliation reste une solution et que le conflit ne gâche pas l’unité du mouvement”.