Tunisie : L’association ” Voix de l’enfant et de la femme ” dénonce la suspension de financement de son projet

L’association ” Voix de l’enfant et de la femme ” a exprimé son mécontentement face à la décision du programme ” Tunisie Wives ” de suspendre le financement d’un projet lancé par cette association, ainsi que 9 autres associations dont les projets ont été retenus dans le programme depuis avril dernier, sous prétexte des répercussions de la Covid 19 et l’instabilité politique dans notre pays.

La vice-présidente de l’association, Leila Ben Abdelghani Bouraoui, a déclaré samedi à TAP que l’annulation de ce programme, financé par l’ambassade américaine en Tunisie, a été décidé selon ses dires “en raison de l’instabilité politique en Tunisie après les événements du 25 juillet et la tension qui caractérise le paysage politique, dénonçant le manque de sérieux des initiateurs de ce programme.

Ben Abdelghani a appelé les parties intervenantes à indemniser les associations ayant subi un préjudice matériel durant des mois de travail infructueux, soulignant que l’association a décidé de les poursuivre en justice.

Elle a expliqué que ce programme aspire à aider les associations non gouvernementales à but non lucratif à travers le renforcement de leurs capacités organisationnelles et stratégiques en vue d’assurer une meilleure gestion du programme et sa mise en œuvre.

Il est à noter que l’Association de la Voix de l’Enfant et de la Femme est une association non gouvernementale, fondée en 2007, qui a parrainé des dizaines d’enfants sans soutien familial, en plus de l’encadrement et l’accompagnement de près de 500 femmes tunisiennes pour leur permettre de se reconstruire socialement et économiquement.