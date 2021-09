Supercoupe (2020/21) – Espérance ST-CS Sfaxien : une belle empoignade en perspective

Une belle empoignade est attendue ce samedi à Radès (17h00) entre l’Espérance Sportive de Tunis, championne de la saison dernière, et le CS Sfaxien, vainqueur de la coupe, à l’occasion de la Supercoupe de Tunisie de football de la saison 2020-2021. La formation sang et or, championne en titre, tentera à cette occasion de rectifier le tir après sa défaite la semaine dernière lors de la Supercoupe de la saison 2019-2020 face à l’US Monastir aux tirs au but, tandis que le CS Sfaxien mise sur un premier titre qui manque à son palmarès pour bien lancer sa saison.

Il s’agira de la deuxième confrontation du genre entre les deux équipes après le premier face-à-face en 2020 couronnant la saison 2018-2019 et dont le dernier mot est revenu aux Espérantistes grâce aux tirs au but 5-4 après que le match s’est terminé sur un score nul (0-0).

Le match de demain s’annonce très important pour les deux équipes, notamment pour le club de Bab Souika, qui a perdu samedi dernier la Supercoupe de la saison 2019-2020 contre l’US Monastir aux tirs au but (3-5), après que les match s’est soldé sur un score de parité (1-1).

Le nouveau staff technique de l’Esperance de Tunis, dirigé par l’ancien international Radhi Jaidi, est conscient que perdre un deuxième titre en une semaine compliquera sa mission en ce début de nouvelle saison.

La confrontation constitue également un véritable test pour le nouveau coach italien du CS Sfaxien, Giovanni Solinas, qui disputera son premier match officiel depuis qu’il a été désigné à la barre technique du club, fin juillet dernier.

Le Club sfaxien tentera aussi de remporter sa première Supercoupe de Tunisie aux dépens du même adversaire qui l’avait battu en 2020, victoire qui sera de bon augure pour les prochaines échéances nationale et continentale.

Bien que les deux équipes soient toujours en train de préparer la nouvelle saison et n’aient pas encore atteint le sommet de leur forme, en cette période de changements aussi bien sur le plan de l’effectif ou celui du staff technique, les supporters attendent avec impatience un nouveau titre qui lancera de la meilleure des manières la nouvelle raison footballistique.

Par rapport à la dernière rencontre contre l’US Monastir, Radi Jaidi est appelé à apporter quelques modifications au niveau du onze de départ notamment après la récupération de certains blessés, comme Coulibaly et Yaacoubi, afin que l’équipe soit à son meilleur niveau et livre une prestation rassurante.

Du côté sfaxien, Solinas devrait aligner sa meilleure formation, notamment en l’absence de Chris Kuaku et Aymen Herzi, suspendus, tout en comptant sur les services de ses nouvelles recrues Hazem Haj Hassan, l’Irakien Hussein Ali, le Mauritanien Ismail Diakite et le Libyen Mohamed Ayed, en plus des Algériens Hichem Naccache et Malik Rabah.

Le match constituera donc une belle opportunité pour les entraîneurs des deux équipes de tester les véritables capacités techniques de leurs joueurs avant d’attaquer le 2e tour préliminaire de la Ligue des champions, pour l’Espérance de Tunis, et de la coupe de la Confédération, pour le CS Sfaxien.

La rencontre qui se déroulera à huis clos à partir de 17h00, sera dirigée par l’arbitre Amir Loucif, assisté par Khalil Hassani et Youssef Jemi.