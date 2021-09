Tunisie – Météo : Températures en légère hausse, mercredi

Les températures sont en légère hausse, mercredi, les maximales sont situées entre 29 et 35 degrés sur le nord, le centre et le sud-est, et entre 36 et 41 degrés sur le reste des régions, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ciel peu nuageux sur la plupart des régions. Des nuages denses accompagnés de chutes de pluies éparses sont attendus sur les côtes-est du pays. Des cellules orageuses sont également prévues, l’après midi, sur les hauteurs ouest.

Vent relativement fort près des côtes nord et faible à modéré sur le reste de régions. Mer agitée à très agitée aux côtes nord.