Tunisie : Le photojournaliste Habib Hmima n’est plus

Le photojournaliste tunisien Habib Hmima est décédé aujourd’hui à l’âge de 70 ans des suites d’une longue maladie.

Feu Habib Hmima a fait ses premiers pas dans le domaine du photojournalisme au début des années 70 du siècle dernier. Son amour pour le monde de l’image l’a conduit vers des horizons plus larges, en circulant entre stades, théâtres et centres culturels en Tunisie et à l’étranger, prenant les plus belles photos et saisissant le bon moment et la position expressive avec un œil critique et parfois sarcastique.

Sa présence s’est fait remarquer notamment dans les espaces sportifs, artistiques et culturels et il a vécu les expériences des stars des stades et des théâtres, ainsi que des acteurs politiques et économiques. Il était respecté et apprécié de tous pour son grand professionnalisme, son intégrité et son sens de l’humour.

Ses débuts ont été associés à la première participation de la Tunisie à la Coupe du Monde de football en1978 en Argentine, puis il a poursuivi son parcours pendant plus de quatre décennies au cours desquelles il a immortalisé les moments les plus précieux des équipes et clubs tunisiens lors des différentes manifestations continentales et internationales.

Sa photographie a transcendé le niveau de la profession pour atteindre le domaine de la création et de la créativité artistique tout en étant au diapason des nouveautés et du développement technologique du monde de l’image.

Il a coopéré avec la presse écrite et les divers médias nationaux et a transféré son amour pour la photographie à ses frères puis à son fils “Heykal” pour qu’il prenne le relais.