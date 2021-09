Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 20 septembre 2021

Les températures seront en légère baisse, lundi, et les maximales se situeront entre 25 et 31 degrés sur le nord, les hauteurs et la zone du Sahel, et entre 33 et 39 degrés ailleurs. Elles pourront atteindre les 41 degrés localement sur le sud, avec des coups de sirocco.Le ciel sera peu nuageux le matin.

Des pluies orageuses sont attendues, l’après midi, sur les hauteurs, en premier lieu, et elles concerneront, par la suite, quelques régions à l’Est du pays. Des fortes précipitations seront enregistrées, localement, durant la nuit, et seront accompagnées de chute de grêle dans certaines régions.

Le vent soufflera relativement, fort près des côtes et sur le sud, avec des phénomènes de sable. La vitesse du vent atteindra les 70 km/h, lors de l’apparition des cellules orageuses. La mer sera agitée.