Ligue des champions (2e tour préliminaire) : le programme

Programme du 2e tour préliminaire de la Ligue des champions africaine de football qui verra l’entrée en lice des représentants tunisiens, l’Espérance de Tunis et l’Etoile du Sahel, ainsi que du tenant du titre, Al Ahly du Caire.

La manche aller est prévue entre le 15 et le 17 octobre, et le retour du 22 au 24 du même mois.

A l’issue des doubles confrontations, les 16 vainqueurs accéderont à la phase de groupes, tandis que les 16 perdants seront reversés en barrages de la Coupe de la Confédération.

Programme complet du deuxième tour préliminaire:

Al Ittihad (Libye) – Espérance de Tunis (Tunisie)

APR FC (Rwanda) – Etoile du Sahel (Tunisie)

Tusker FC (Kenya) – Zamalek (Egypte)

US Gendarmerie Nationale (Niger) – Al Ahly (Egypte)

ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) – CR Belouizdad (Algérie)

FC Nouadhibou (Mauritanie) – ES Sétif (Algérie)

Hearts of Oak (Ghana) – Wydad Casablanca (Maroc)

LPRC Oilers (Liberia) – Raja Casablanca (Maroc)

Stade Malien (Mali) – Horoya AC (Guinée)

AS Maniema Union (RD Congo) – Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Amazulu FC (Afrique du Sud) – TP Mazembe (RD Congo)

Jwaneng Galaxy (Botswana) – Simba SC (Tanzanie)

Rivers United (Nigeria) – Al Hilal (Soudan)

AS Otoho (Congo) – Petro Atletico (Angola)

FC Sagrada Esperança (Angola) – Royal Leopards (Eswatini)

Al Merreikh (Soudan) – Zanaco FC (Zambie).