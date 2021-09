Tunisie – Météo : Températures en baisse

Les températures continueront de baisser, les maximales varieront entre 29 et 35 degrés au Nord , dans les hauteurs et les côtes Est et entre 36 et 42 degrés dans le reste des régions avec l’apparition d’un vent de sirocco.

Ciel peu nuageux, à localement très nuageux avec de faibles pluies sur les côtes Nord et l’apparition de cellule orageuses accompagnées de pluies sur les régions Ouest l’après-midi et se déplaçant vers certaines régions Est localement.

L’institut national de météorologie appelle à la vigilance, eu égard à la vitesse du vent qui sera relativement forte à localement forte près des côtes et modérée dans le reste des régions. Le vent se renforcera au courant de la nuit et suscitera des tourbillons de sable. La mer sera agitée.