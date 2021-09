Congrès mondial des écrivains de langue française : Une trentaine d’auteurs sont attendus fin septembre à Tunis

Romanciers, essayistes, poètes et auteurs francophones issus de 14 pays des cinq Continents prendront part au Congrès mondial des écrivains de langue française qui a lieu les 25 et 26 septembre à la Cité de la Culture à Tunis.

Le Congrès représente le deuxième grand rendez-vous en amont du Sommet de la Francophonie qui se tiendra à Djerba les 20 et 21 novembre prochains. Il aura lieu à la suite des Etats Généraux du livre en langue française dans le monde” prévu également à la Cité de la Culture Tunis, les 23 et 24 septembre.

Le programme réparti entre le Théâtre de L’Opéra, le Théâtre des Régions et le Théâtre des Jeunes Créateurs, prévoit des rencontres, lectures, débats et cafés littéraires, en présentiel et retransmis en direct, a annoncé l’Institut français de Tunisie (IFT).

Au cœur de ces débats libres et sans tabous, seront abordées les questions de la langue, de l’identité, de l’importance du réseau francophone dans le monde, son impact positif sur chacun des pays représentés.

Le Comité littéraire est composé de Leïla Slimani (Maroc – France), Fawzia Zouari (Tunisie – France), Laurent Gaudé ( France) et Felwine Sarr (Sénégal). Il a choisi d’inviter des auteurs pour représenter la littérature en langue française issue des cinq Continents.

Yamen Manaï (Tunisie) sera parmi les invités nords africains dont Abigail Assor (Maroc), Maïssa Bey, Kamel Daoud et Boualem Sansal (Algérie).

Du reste du monde, Rachel Khan, Pascal Blanchard, Yvon Le Men et Sylvain Prudhomme (France), Velibor Colic (Bosnie), Alain Mabanckou (Congo – France), Achille Mbembe (Cameroun), Grégoire Polet (Belgique), Emmelie Prophète (Haïti), Sami Tchak (Togo) et Beata Umubyeyi Mairesse (Rwanda – France).

D’autres auteurs participeront en visioconférence aux rencontres du Congrès, à savoir Shu Cai (Chine), Souleymane Bachir Diagne (Sénégal), Yanick Lahens (Haïti), Véronique Tadjo (Côte d’Ivoire).

Le Congrès mondial des écrivains de langue française est organisé par l’association Etonnants Voyageurs, en partenariat avec le ministère des Affaires culturelles tunisien, le ministère de la Culture français, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, l’Organisation Internationale de la Francophonie et l’Institut français de Tunisie.

Les Etats généraux du livre en langue française est organisé à l’initiative du ministère de la culture français, est mis en œuvre par l’Institut Français en partenariat avec le ministère des Affaires Culturelles. Il est co-organisé par la Tunisie la France, la Côte d’Ivoire, la République de Guinée, le Québec, la Confédération Suisse, la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Il réunira entre 200 et 300 acteurs du livre du monde entier autour des problématiques du livre en langue française : auteurs, éditeurs, diffuseurs, distributeurs, libraires, acteurs du numérique, bibliothèques, associations ou syndicats professionnels, organismes ou associations soutenant le livre, institutionnels et professionnels, publics et privés.