Journée Internationale du nettoyage : L’association “Abysse plongée” au secours de Ghar el Melh

A l’occasion de la Journée internationale du nettoyage de la planète ” International Clean-up Day 2021″ célébrée le 18 septembre 2021, l’association Abysse Plongée organise, aujourd’hui et demain, une campagne de nettoyage à Ghar el Melh (Bizerte), visant à collecter une tonne de déchets solides à la côte de Cap Farina.

La campagne est réalisée en partenariat avec la municipalité de Ghar el Melh avec l’appui financier de deux grandes enseignes commerciales.

La campagne de nettoyage fait partie d’une série d’actions inscrite dans le cadre de la convention de partenariat entre l’association Abysse Plongée et les deux enseignes en question. L’association vise à collecter cinq tonnes de déchets solides durant l’année 2021, afin de contribuer aux efforts collectifs de lutte contre la pollution, de réduire les quantités des déchets déversés dans la nature et de sensibiliser le grand public.

En Tunisie, la pollution causée par les déchets est considérée parmi les problématiques environnementales les plus compliquées et conflictuelles. Les milieux naturels sont le réceptacle final des déchets, forêts, mers, zones humides, cours d’eau et milieux urbains reçoivent des quantités énormes de déchets de différents types.

La journée internationale du nettoyage de la planète ” World Clean-up Day (WCD) ” a été lancée en septembre 2018 dans 150 pays tout autour du monde. Pour 2021, la date retenue est le 18 septembre et les organisateurs escomptent une participation encore plus massive.

Abysse Plongée est une ONG à but non lucratif, basée à Tunis, créée en septembre 2010, à l’initiative d’un groupe de plongeurs passionnés, désireux d’avoir une structure associative de plongée sous-marine, ciblant la promotion d’un développement durable et écologique et de la recherche scientifique ainsi que la préservation du milieu marin et la valorisation du patrimoine subaquatique. Elle travaille de pair avec des partenaires publics et de la société civile aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale.