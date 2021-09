Coupe de la Confédération (tour préliminaire retour) : résultats partiels

Résultats partiels des matchs du tour préliminaire retour de la Coupe de la Confédération de football disputés vendredi.

RETOUR / ALLER

(+)Al Ahly Merowa (Soudan) – Atlabara FC Juba (Soudan du Sud) (2-0) 2-0

Marumo Gallants FC (Afrique du Sud) – Futuro Kings CF (G.Equatoriale) (3-0) 1-1

AS Police (Niger) – US Ben Guerdane (Tunisie) 1-3

Buffles FC (Bénin) – AS FAR Rabat (Maroc) 1-3

Wakriya AC (Guinée) – Diambars FC (Sénégal) – Diambars qualifié sur un seu math (3-0) à cause de la situation sécuritaire en Guinée

Bayelsa United (Nigeria) – AS Ashanti Golden Boys (Guinée) se jouera en un match unique au Nigeria à cause de la situation sécuritaire en Guinée

ASAC Concorde (Mauritanie) – ASCK (Togo) 0-3

Horseed SC (Somalie) – AZAM FC (Tanzanie) 1-3

Ethiopian Coffee SC (Ethiopie) – URA FC (Ouganda) 1-2

Orapa United (Botswana) – AS Mangasport (Gabon) 0-0

Diables noirs (Congo-Brazzaville) – Bumamuru FC (Burundi) 0-0

Young Buffaloes (Eswatini) – Red Arrows FC (Zambie) 1-2

AS Kigali (Rwanda) – Olympique de Missiri-Sima (Comores) 2-1

MC Breweries (Liberia) – Binga FC (Mali) 0-3

FC San Pédro (Côte d’Ivoire) – ASFA Yennega (Burkina Faso) 0-0

Biashara United Mara (Tanzanie) – FC Dikhil (Djibouti) 1-0

Al Ahli Tripoli (Libye) – Hay Alwady Nyala (Soudan) se jouera en un match unique à Benghazi

Kabwe Warriors FC (Zambie) – CFFA (Madagascar) 0-0

GD Interclube (Angola) – Mafunzo SC (Zanzibar) 1-0.

NB: les clubs précédés de (+) sont qualifiés pour le prochain tour.