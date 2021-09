Ligue 1 (2021-2022) : la formule du championnat dévoilée

Le Bureau de la Fédération tunisienne de football a dévoilé, vendredi, la formule du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, la répartition des clubs entre deux groupes, et le système de promotion et de relégation pour la saison prochaine 2021-2022, après consultation avec les clubs de la L1.

La saison prochaine, les 16 clubs seront divisés en deux groupes de 8 équipes composés de :

Groupe A : Espérance de Tunis, US Ben Guerdane, CS Sfaxien, US Tataouine, ES Metlaoui, CA Bizertin, CS Hammam-Lif et ES Hammam-Sousse Groupe B : Etoile du Sahel, AS Soliman, AS Rejiche, Club Africain, US Monastir, Olympique Béja, CS Chebba, et l’équipe montante du tournoi barrage.

A la fin de la première phase du championnat (un total de 14 journées aller-retour), les trois premiers de chaque poule accèderont en phase Play-off remportant avec eux des points de bonus (3 points pour le leader, deux points pour le 2e et un point pour le 3e) et le vainqueur final sera sacré champion de Tunisie.

Par ailleurs, l’équipe classée 8e de chaque poule à l’issue de la première phase sera directement reléguée en Ligue 2, tandis que les 6e et 7e de chacune des deux poules disputeront un mini-championnat (1 point de bonus pour les 6e) à l’issue duquel les deux derniers descendent en Ligue 2.

A la fin de cette phase, quatre équipes donc seront reléguées contre la montée de deux équipes de la Ligue 2 pour composer les 14e équipes de la saison suivante (2022-2023) qui verra le retour à la composition d’origine.