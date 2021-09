TRANSTU : Fermeture du croisement entre la voie ferrée du métro numéro 2 et l’avenue Tahar Ben Achour durant un mois

La Société des Transports de Tunis (TRANSTU) a annoncé, jeudi, la fermeture du croisement au niveau de la voie ferrée du métro numéro 2 et l’Avenue Tahar Ben Achour à la cité El Khadhra dans les deux sens, à cause des travaux en cours de réalisation et qui dureront un mois.

Dans un communiqué publié, jeudi, la TRANSTU a fait savoir que la circulation du métro numéro 2 sera effectuée sur une seule voie entre les Stations ” El Khadhra ” et ” les Jardins “, à partir de dimanche 19 septembre 2021 à 5h du matin jusqu’à lundi 18 octobre à 5h du matin.

Elle a ajouté qu’à partir de samedi 18 septembre 2021 à 19h jusqu’à lundi 18 octobre 2021 à 5h du matin, la circulation automobile au niveau de l’autoroute X2 se fera d’une manière ordinaire sur l’avenue Tahar Ben Achour et la route annexee pour les automobiles venant des avenues Kheireddine Bacha et Louis Bray en direction de la cité El Khadhra et ceux venant de l’avenue Alain Savary, en direction de la cité des ” Jardins ” à travers l’avenue Louis Bray.

Il est possible de passer à travers l’avenue Louis Bray puis la rue de la Mosquée Sidi Bouhdid à la cité El Khadhra alors que pour les automobilistes venant de l’avenue Alain Savary en direction de l’avenue Kheireddine Bacha, ils peuvent passer à travers le croisement provisoire de l’avenue Tahar Ben Achour (Route axiale X2).TRANSTU a, dans ce sens, souligné la nécessité de parachever ces travaux qui s’inscrivent dans le cadre de la modernisation de l’infrastructure de base au niveau des croisements entre le rail et la route.