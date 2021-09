Volley – CAN – Rwanda 2021 (messieurs) /Finale : La Tunisie bat le Cameroun 3-1 et reste sur le toit de l’Afrique

La sélection tunisienne de volley-ball a conservé son titre de champion d’Afrique des nations de volley-ball (Seniors Messieurs) , après avoir battu son homologue Camerounaise par trois sets à un, en finale disputée mardi soir à Kigali (Rwanda).

Les Tunisiens avaient perdu le premier set 16-25, avant de renverser la vapeur et s’imposer 25-21, 25-21 et 25-16

C’est le troisième sacre d’affilée des Aigles de Carthage et leur 11eme titre après ceux décrochés en 1967, 1971, 1979, 1987, 1995, 1997, 1999, 2003, 2017, 2019. et 2021 .

Le sept national rappelle-t-on, s’était qualifié lundi pour la finale, en battant l’Egypte par trois sets à un (25-19, 16-25, 25-14 et 25-21) tandis que le Cameroun a éliminé le Maroc par trois manches à deux (15/25-25/22-25/21-17/25-15/13).

Les deux équipes sont qualifiées pour le Mondial 2022 en Russie.

Auparavant, l’ Egypte a pris la troisième place en s’imposant devant le Maroc par trois sets à un (23/25-28/26-25/21-25/18).