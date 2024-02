Foot-LCA (5e J/Gr C) ESS-EST (0-2) : Un clasico aux couleurs africaines et un représentant tunisien qui saute

Le clasico tunisien aux couleurs africaines ayant opposé ce samedi soir au stade Hamadi Agrébi de Radès l’Etoile sportive du Sahel à l’Espérance de Tunis, a vu l’un de ses deux représentants tunisiens en Ligue des champions africaine de football quitter la compétition dés la phase de poule.

En effet, l’Etoile en bute à une mauvaise passe n’a pas trouvé les ressources requises pour tenir tête au quadruple champions d’Afrique en titre, plus frais et plus percutent.

L’Espérance, qui avait sellé le sort du match dés la première mi-temps, s’était logiquement imposé par deux buts à zéro, signés Yan Sasse à la 26e et Zakaria Ayeb à la 41e.

Ce soir et sous la houlette de deux nouveaux entraîneurs, qui embarquaient pour leur premier match officiel directement en ligue des champions africaines, les deux formations tunisiennes se lançaient d’emblée dans le vif du sujet.

Les vingt premières minutes de jeu étaient équilibrées avec une légère domination des protégés du portugais Miguel Cardoso dont les occasions étaient plus franches contre aucune occasion notoire pour les hommes d’Ajlani.

A la 24e, les sang et or se voyaient refusé un but sur un coup franc et une reprise de la tête de Yassine Meriah pour position de hors jeu.

Ce n’était qu’un avertissement, moins d’une minute plus tard, le brésilien Yann Sasse profitait d’une belle remise d’André Bukia pour ouvrir le score en se prenant par deux fois avant de tromper le portier étoilé Ali jemal.

Le brésilien signait, au passage, la 14e réalisation de l’Espérance à l’édition 2023-2024 de la ligue des champions.

Après ce but et alors qu’on attendait de voir une réaction des étoilés, on assistait plutôt à une déferlante de manœuvres espérantistes.

A la 41e, Zakaria Ayeb concrétisait cette domination par un slalom à partir du milieu de terrain et un tir moyennement fort des 20 mètres pour doubler la mise en faveur des siens.

Après deux minutes de temps additionnel, les deux formations regagnaient les vestiaires sur un score de deux buts à zéro pour l’Espérance ST.

A la reprise, Ajlani opérait deux changements en lançant Barhoumi et Abid à la pace de Jaziri et Chammakhi.

Les sang et or, eux, revenaient à la charge de nouveau et faillirent même tripler la mise dés la 52e, mais le ballon de Bukia est sauvé sur la ligne par une défense rouge et blanc mise à rude épreuve.

Le togolais récidivait à la 68e, mais son ballon est une fois encore contré par les défenseurs adverses.

C’était le dernier ballon de Bukia avant de céder sa place à Houssem Ghacha.

Le portugais Cardoso profitait de la domination de ses poulains pour intégrer encore du sang frais et faire un turn over en remplaçant Ayeb et Rodrigues par Berbali et Ben Hammouda à la 81e.

Du côté des étoilés, le capitaine Yassine Chikhaoui cédait sa place à Ben Nejima.

Ces changements ne changeaient rien à la configuration: Les coéquipiers de Ben Hamida dominaient toujours et encore et Wael Derbali était proche d’aggraver le score de la tête, mais vigilant, Ali Jema déviait la balle sur la transversale.

L’arbitre ajoutait quatre minutes d’arrêts de jeu avant de siffler la fin du match, officialisant l’élimination de l’Etoile du Sahel de la compétition.

Les sang et or devront jouer leur qualification samedi prochain en recevant à Radès Al Hilal du Soudan.

Formations des deux équipes:

Etoile du Sahel: Ali Jemal, Ghofrane Nawali, Louay Ben Hassine, Abderrazak Bouwazra, Slaheddine Ghedamsi, Jacques Mbé, Mohamed Amine Jebali (Ouertani 64e), Assil Jaziri (Barhoumi 46e), Yassine Chikhaoui (Ben Nejima 83e), Yassine Chammakhi (Abid, 46e), Raki Aouani.

Espérance ST: Amanallah Memmiche, Raed Bouchniba, Yassine Meriah, Mohamed Amine Tougai, Mohamed Amine Ben Hamida, Roger Aholou, Zakaria El Ayeb (Derbali 83e), Houssem Tka, Yan Sasse (Ogbelu, 88e), Andre Bukia (Ghacha 73e), Silva Rodrigo (Ben Hammouda 8ée).