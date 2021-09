Tunisie – Rentrée scolaire 2021/2022 : plus de 2 500 000 élèves et acteurs du système éducatif attendus

L’année scolaire 2021-2022 débutera demain, mercredi 15 septembre, avec plus de 2 500 000 élèves et acteurs éducatifs dans 6 130 établissements d’enseignement, dans le cadre de mesures d’organisation prises par le ministère de l’Education en coopération avec de nombreuses parties, pour assurer un déroulement normal et un retour à l’école en toute sécurité, loin des risques de propagation du virus Corona.

Le directeur général des études, de la planification et des systèmes d’information au ministère de l’Education, Bouzid Nsiri, a confirmé la disposition du ministère de l’Education, en coopération avec les syndicats de l’éducation, à assurer un retour normal au système scolaire après l’annulation du système de groupes, qui a eu un impact négatif sur les acquis scolaires des élèves l’année dernière.

Depuis janvier 2021, le ministère de l’Education a entamé très tôt la préparation de la rentrée scolaire pour l’année 2021-2022, malgré la détérioration des conditions sanitaires à cause de l’épidémie du Corona virus, selon le responsable, qui a révélé un ensemble de règles d’organisation et de mesures pour prévenir l’infection par covid-19.

Parmi ces mesures prises par le ministère de l’Education pour réussir la nouvelle année scolaire, figure la réduction au maximum du nombre d’élèves dans les salles de classe, notamment après la suppression du système de groupe, afin d’assurer au maximum la distanciation physique. , la stérilisation des établissements d’enseignement et la fourniture d’équipement de protection de la santé, en particulier pour les enfants de familles nécessiteuses.

Nsiri a déclaré que le ministère de l’Education, en tant que partenaire actif de la campagne nationale de vaccination, s’efforcera d’atteindre un taux très avancé de vaccination des élèves et des acteurs de l’éducation de différents groupes d’âge cibles, soulignant que près de 70 pour cent des enseignants ont été vaccinés, en attendant de terminer la vaccination du reste.

Le nombre d’élèves inscrits dans les établissements d’enseignement pour l’année scolaire 2021-2022 pour les élèves de tous cycles est de 2 314 343 élèves (dont 52,5 % de filles), tandis que le nombre d’acteurs pédagogiques (enseignants, cadres pédagogiques et agents) est d’environ 230 000, selon Nsiri.

Le nombre d’élèves inscrits dans les établissements d’enseignement cette année a augmenté par rapport à l’année dernière d’environ 65 000 étudiants. Les élèves sont répartis entre 1 million 232.660 élèves du primaire et 1 million 21.274 collégiens et lycéens, dont plus de 113 mille élèves dans les sections du baccalauréat, selon la même source.