Tunisie – Météo : Pluviométrie des dernières 24 heures

Voici les quantités de pluie enregistrées,en millimètres, durant les dernières 24 heures dans plusieurs régions du pays:

– Gouvernorat de Monastir: Sahline 12 Bembla 4 Ksibet Madiouni 1 Jammal 10 Beni hassen 8 Mootmar 18 Port Monastir 1 Menzel Nour 6 Touza 5 Sidi bannour 2

– Gouvernorat de Sousse: Sousse nord 11 Chott Meriem 3 Hammam Sousse 16 Bizerte 1

Ces chutes de pluie ont été accompagnées de chute de grêle à Mootmar (Monastir) et à Hammam Sousse (Sousse).

Un vent fort a été également enregistré par les services météorologiques d’une vitesse de 62km/h à Bor Amri et Ennfidha, de 58km/h à Kairouan, Siliana et Mogren, de 54 km/h à Tunis Carthage, Bizerte et Sidi Bouzid, de 510km/h à Jendouba, le kef, Monastir et Mahdia et de 47km/h à Kelibia, Béja, Tabarka et Matmata.