Nabeul-Covid : 43 948 vaccinés samedi et le taux d’incidence poursuit sa baisse

Le nombre de personnes vaccinées, samedi, lors de la 4e journée de vaccination intensive, organisée dans le gouvernorat de Nabeul, a atteint les 43 948, a indiqué la Directrice régionale de la Santé, Raja Mahfoudh.

Parmi les personnes vaccinées, samedi, 35 191 étaient âgées entre 18 et 39 ans, soit 86 pour cent de ceux qui avaient reçu la première dose du vaccin “Moderna” le 15 août dernier, a-t-elle précisé, dimanche, dans une déclaration à l’agence TAP.

Elle a relevé que 5030 personnes âgées de plus de 40 ans ont reçu, samedi, leur deuxième dose du vaccin “AstraZeneca”. Et d’ajouter que quelque 2550 ayant plus de 40 ans sont venus, de leur propre gré, se faire vacciner (première dose).

Par ailleurs, la responsable de la Santé a indiqué que la Direction régionale de la Santé de Nabeul a mené depuis le début de la semaine des campagnes de vaccination dans plus de 70 centres de santé de base, dans les différentes délégations du gouvernorat, dans le but de “rapprocher autant que possible les prestations sanitaires du citoyen et les inciter à se faire vacciner”.

Elle a, en outre, tenu à souligner que la moyenne de nouveaux cas journaliers, ces derniers jours, est toujours en baisse. “Le taux d’incidence dans le gouvernorat de Nabeul se situe actuellement à moins de 10 pc”.

Selon les dernières données des autorités sanitaires de la région, 66 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés, samedi, à la suite de 634 tests effectués dans des laboratoires publics et privés.

Le taux d’occupation des lits avec oxygène dans le secteur public est, quant à lui, de l’ordre de 32 pc, contre 9 pc dans les cliniques privées. Les lits de réanimation sont occupés à hauteur de 70 pc dans le secteur public, contre 20 pc dans le secteur privé.