Tunisie : Ettakatol exprime son refus absolu de la suspension de la constitution

Ettakatol (Forum démocratique pour le travail et les libertés) a insisté sur son refus absolu de la suspension de la constitution et l’instauration d’un régime “présidentialiste”, appelant la présidence de la République à éclairer l’opinion publique et à présenter sa position officielle sur cette question et sa vision pour sortir de la crise politique et économique.

Le parti réagit aux déclarations du conseiller du président de la République Walid Hajjem aux médias où il n’écarte pas l’orientation vers le changement du régime politique qui suppose la suspension de la constitution et l’option pour une organisation provisoire des pouvoirs publics.

Dans une déclaration publiée samedi, Ettakatol appelle au respect de la constitution et à la mise en place d’un gouvernement capable de faire face à la dégradation de la situation économique et sociale.

Le parti a, dans ce sens, exprimé son inquiétude face à la dégradation du pouvoir ‘achat des Tunisiens, relevant que la lutte contre l’économie de rente et la spéculation exige la mise en place d’un système juridique et administratif dissuasif et efficace.

Il a appelé les forces qui se sont engagées à faire réussir le processus démocratique dans le pays à se mobiliser pour relancer le processus démocratique et à recourir à l’arbitrage du peuple pour ce qui est de l’avenir de la patrie.