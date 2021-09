L’Espérance Sportive de Tunis a été battue par l’AS Soliman (1-2), en match amical disputé samedi soir au Parc Hassene Belkhoja à Tunis, dans le cadre de la préparation au championnat de la Ligue 1 du football professionnel.

Les buts de l’AS Soliman ont été marqués parr Hedi Khalfa et Amor Blel et les sang et or ont réduit le score sur un pénalty inscrit par Mohamed Ali Ben Romdhane à la 52′.

Le coup d’envoi de la ligue 1 sera donné le 16 octobre prochain, rappelle-t-on.