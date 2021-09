Tunisie – Alerte météo : La cellule orageuse géante s’éloigne mais possibilité de pluies orageuses

Les dernières images satellitaires montrent l’éloignement progressif de la cellule orageuse géante et très active qui était repérée en face de nos côtes de l’est, toutefois des cellules orageuses venant du nord imposent toujours le suivi, dans les prochaines heures “, indique l’Institut national de la météorologie (INM), dans un bulletin spécial publié vendredi.

Des pluies orageuses sont attendues aujourd’hui sur les régions du nord et localement et celles du sud. Les températures sont comprises, actuellement, entre 27 et 32 degrés sur le nord et le centre et entre 33 et 38 degrés sur le sud.