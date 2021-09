Football : Wadie Jari renouvelle sa confiance à Mondher Kebaier

Le président de la Fédération tunisienne de football, Wadie Jari a réitéré sa confiance dans le sélectionneur tunisien Mondher Kebaier, dans un message adressé à ses détracteurs, publiés sur sa page officielle facebook.

“Nous avons engagé à la tête de l’Equipe nationale, Mondher Kebaier, qui a obtenu les meilleurs certificats scientifiques et de formation. Sous sa direction, l’équipe de Tunisie a disputé dix matches sans enregistrer la moindre défaite avec un bilan de 9 victoires et un match nul, 22 buts marqués et 6 encaissés”, a détaillé le président de la FTF.

“Pourquoi portons-nous préjudice à chaque entraîneur tunisien et appelons-nous en même temps à donner confiance aux cadres techniques tunisiens ?”, s’est-il interrogé envers certaines voix appelant au limogeage du sélectionneur national, exprimant son inquiétude vis-à-vis de l’acharnement contre “tous les entraineurs tunisiens désignés à la tête du onze national”.

Et pour démontrer le contraire, Jari a passé en revue les réussites enregistrées par un certain nombre d’entraîneurs tunisiens à la tête de la sélection nationale comme celles de Sami Trabelsi, Nabil Maaloul et Maher Kanzari.

Il a également défendu les choix du bureau fédéral dans la désignation des sélectionneurs nationaux dans les différentes catégories, reconnaissant avoir commis quelques erreurs dans certains choix, mais “aussitôt rectifiés”, a-t-il dit, comme ce fut le cas de Nabil Maaloul nommé à la place de Kasperczak en 2017, et de Maher Kanzari désigné à la tête de l’équipe olympique, qualifiée sous sa conduite à la CAN-U23.

La sélection tunisienne, rappelle-t-on, a remporté ses deux premiers matches des qualifications africaines à la Coupe du monde 2022 aux dépens de la Guinée équatoriale (3-0) à Radès et de la Zambie à Ndola (2-0).

Malgré ces débuts réussis, certains supporters ont critiqué sur les réseaux sociaux les performances de l’équipe nationale sous la conduite de Mondher Kebaier.