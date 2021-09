Tunisie – Météo : Des pluies attendues l’après midi sur un nombre de régions

Les températures seront en légère hausse, mercredi, et les maximales se situeront entre 29 et 34 degrés au nord, aux hauteurs et aux régions côtières, et entre 34 et 38 degrés au reste de régions.

Des cellules orageuses seront attendues l’après midi sur les hauteurs ouest du pays, et elles seront accompagnées de pluies. Durant la nuit, ces pluies orageuses concerneront, également, un nombre de délégations de l’Est du pays.

Le vent soufflera faible à modéré et relativement fort, l’après midi, près des côtes. La mer sera agitée.