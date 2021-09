Démarrage de la 1ère session de l’école d’été sur les droits de l’enfant et la Covid-19

La première session de l’école d’été sur les droits de l’enfant et la pandémie du coronavirus a démarré le 7 septembre à Tunis et se poursuivra jusqu’au 10 courant.

Organisée en visioconférence, à l’initiative de l’Observatoire des droits de l’enfant en collaboration avec l’Institut des études supérieures et le Centre tunisien du droit international et européen, cette première session de l’école de l’été vise à émettre des recommandations au profit des décideurs pour renforcer la protection de l’enfance en période de crise à travers des thèmes liés aux principes fondamentaux des droits de l’enfance et son intérêt suprême ainsi que sa protection contres toutes formes de violence et d’exploitation.

La ministre de la Femme, de la Famille et des Séniors, Imen Zahouani, a rappelé, à l’ouverture de cette session, les efforts déployés par le ministère et toutes ses structures centrales et régionales pour réduire les répercussions de la pandémie de Covid-19 sur les enfants sans soutien familial et social et les familles à revenus limités en fournissant des aides conjoncturelles et une prise en charge psychologique et sociale.

Elle a précisé que le ministère s’emploie à promouvoir les politiques publiques dans le domaine de l’enfance pour se préparer à la période de l’après-Covid-19 à travers le renforcement des stratégies et programmes relatifs à l’éducation, la santé, les loisirs, la protection et la prévention.

Zahouani a réitéré l’engagement de la Tunisie en matière de consolidation des droits de l’enfant qui s’inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable pour l’année 2030 pour assurer à l’enfant des conditions de vie décente.