Tunisie – Météo : Cellules orageuses et pluies attendues sur les gouvernorats de l’est

Cellules orageuses attendues dans certains gouvernorats de l’est ( Grand-Tunis,Bizerte, Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax et Medenine) à partir de ce soir. Elles seront accompagnées de pluies éparses et locales, a indiqué l’Institut National de la Météorologie dans un bulletin de suivi publié, lundi, après-midi.

Temps partiellement nuageux dans le reste des régions. Vents faibles à modérés, dont la vitesse atteindra 40 km/h près des côtes de l’est, et ce, au moment de l’apparition des cellules orageuses.

Les températures oscilleront entre 23°c et 26°c au nord et au centre. Elles atteindront 21°c dans les hauteurs et varieront entre 26°c et 29°c dans le sud.