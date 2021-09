Ben Arous-4ème journée nationale de vaccination intensive : 6444 vaccinés jusqu’au 10h du matin

Le nombre des vaccinées a atteint 6444 personnes, jusqu’au 10 heures du matin samedi, dans le gouvernorat de Ben Arous, et ceci dans le cadre de la journée nationale de vaccination intensive contre le coronavirus.

Le nombre total des convoqués pour cette journée est 23717 personnes répartis sur 16 centres de vaccination dans les différentes délégations du gouvernorat, a déclaré, à ce sujet, le directeur de la santé préventive à Ben Arous, Fethi Latif.

Cette 4ème journée concerne l’administration de la seconde dose du vaccin contre le Covid19 pour les personnes âgées de 40 ans et plus ayant reçu la première dose lors de la première journée de vaccination massive le 08 août 2021. Elle concerne aussi le personnel éducatif et les travailleurs dans les secteurs s’y rapportant âgés de 40 ans et plus et ce en prévision de de la rentrée scolaire et universitaire.