Tunisie : Les professionnels du livre et de l’édition contre le gel de leurs dossiers de subventions publiques

L’Unions des écrivains et celle des éditeurs tunisiens contestent le gel de leurs dossiers, depuis le début de l’année 2021, par les structures en charge des subventions publiques au secteur du livre et de l’édition.

Dans un communiqué commun publié lundi, dont une copie est parvenue à la Tap, les deux Unions apellent le ministère des Affaires Culturelles à honorer ses engagements envers le secteur.

Le gel touche aux dossiers en lien notamment avec l’édition, la subvention au livre et l’acquisition des livres et des revues tunisiens, lit-on dans le texte signé par Slaheddine Hmadi et Mohamed Riadh ben Abderrazek, respectivement président de l’Union des écrivains et président de l’Union des éditeurs tunisiens.

Les deux associations exhortent “le pourvoir exécutif à intervenir en urgence” afin de lever le gel sur les dossiers dans le secteur du livre et de l’édition qui sont envoyés au ministère de tutelle.

Aucune suite n’a été donnée pour ces dossiers, expliquent les signataires qui contestent “des mesures unilatérales” de la part de certains responsables au ministère ce qui a conduit à “une situation critique dans le secteur”.

Ces ONG et leurs adhérents qualifient “la positon du ministère d’acte d’abandon délibéré pour un secteur vital qui est la base de la Culture dans le pays”.

Dans l’objectif de “défendre la pensée, la création et la Culture en Tunisie, d’autres moyens de lutte sont envisageables dans les prochains jours”, lit-on de même source.

Les signataires expriment leur détermination à défendre leurs droits et évoquent une action qui vise à faire face “aux tentatives” qui cherchent à nuir au secteur.