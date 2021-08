Troisième journée de vaccination intensive : 134 000 personnes vaccinées jusqu’à midi

Le directeur général de la Santé et le coordinateur des opérations de vaccination intensive, Faisal Ben Saleh, a déclaré aujourd’hui, dimanche, que le nombre de personnes vaccinées au troisième jour de la vaccination intensive contre le Coronavirus, correspondant au dimanche 29 août, a atteint 134 000 personnes, jusqu’à midi, dont 30 pour cent sont de la catégorie de 15 à 17 ans.

Il a ajouté, dans une déclaration à l’Agence TAP, que plus de 800 000 personnes de la tranche d’âge de 40 ans et plus et 23 000 de la tranche d’âge de 15 à 17 ans ont été convoquées.

Il a souligné qu’environ 80 000 personnes du groupe d’âge de 15 à 17 ans ont été enregistrées dans le système “Evax”, mais seulement 23 000 ont été convoquées, les autres n’ayant pas présenté une autorisation du tuteur.

Ben Salah a indiqué que ceux qui ne sont pas enregistrés dans le système Evax des deux groupes d’âge concernés peuvent s’inscrire aujourd’hui pour recevoir la vaccination, et que le groupe d’âge de 15 à 17 ans doit être accompagné du tuteur ou présenter une autorisation du tuteur pendant le processus d’enregistrement.

Le responsable a indiqué que les opérations d’enregistrement des non-inscrits avaient démarré ce matin dans les 400 centres désignés pour ce troisième jour de vaccination intensive.

Il est à noter que les journées de vaccination intensive, ont été autorisées par le Président de la République, Kais Saied, et que, les services médicaux ont pu vacciner plus d’un million de personnes les premier et deuxième jours de vaccination les 8 et 15 août 2021.