Ennahdha porte plainte contre le journal Al-Anwar

Dans un communiqué publié aujourd’hui, Ennahda a exprimé sa « ferme condamnation des actions du journal tunisien Al-Anwar, qui a promu des calomnies et des rumeurs dans le but de cibler l’expérience démocratique afin de la saper et de pousser à une nouvelle aggravation de la situation avec un fond d’exclusion et d’éradication », selon la communication.

Le mouvement a annoncé que « le bureau juridique du mouvement a été chargé de déposer une plainte urgente contre le journal mentionné et le journaliste Fouad Al-Ajroudi, l’auteur de la fausse enquête.

La plainte concerne tous ceux qui seront dévoilés par l’enquête et ceux qui cherchent à toucher à la sécurité nationale et offenser le président de la République.

Le mouvement a également appelé « tous les médias à ne pas se laisser entraîner et à promouvoir ces mensonges.