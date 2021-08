Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 26 août 2021

Une baisse relative des températures est attendue, jeudi, 26 août 2021 dans les régions nord et centre.

Les maximales seront comprises entre 29 et 35 degrés dans le nord et les régions côtières et entre 37 et 43 degrés ailleurs avec des coups de sirocco.

Temps favorable à la chute de pluies éparses sur le nord et le centre et prenant un caractère orageux l’après-midi .

Le vent sera relativement fort l’après-midi près des côtes et la mer sera généralement agitée et localement très agitée dans le nord.